Facebook e uso dei dati, bocciato il ricorso

1 April 2021 – 9:54

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Facebook: il social network non è gratis perché gli utenti pagano con i loro dati personali.

