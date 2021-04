Apple accumulerà energia con le batterie Tesla

1 April 2021 – 16:21

Apple ha annunciato la costruzione di un impianto composto da 85 Tesla Megapack per l’accumulo dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici.

