Alfred Aho e Jeffrey Ullman vincono il Turing Award

1 Aprile 2021 – 19:50

Il Turing Award 2020 è stato assegnato agli statunitensi Alfred Aho e Jeffrey Ullman per il contributo dato allo sviluppo dei compilatori.

The post Alfred Aho e Jeffrey Ullman vincono il Turing Award appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico