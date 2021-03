YouTube vuole nascondere il contatore dei dislike

31 March 2021 – 11:59

(immagine: YouTube)YouTube vuole iniziare a nascondere il contatore dei dislike sotto ai video. La novità fa parte di un test incentrato sui nuovi design dell’interfaccia utente, che non mostrerà al pubblico il numero di reazioni negative accumulate dal video continuando, però, a mostrarle al suo creatore. Per YouTube questo test arriva dopo i feedback dei creator che hanno partecipato ad alcuni sondaggi promossi dalla società; la novità non impedirà alle persone di utilizzare il pulsante con il pollice verso, ma semplicemente il numero dei non mi piace verrà nascosto nel tentativo di non influenzare gli altri utenti.

I lavori attorno al pulsante dei dislike sono iniziati nel 2018, quando il suo utilizzo ha colpito proprio un prodotto della stessa azienda: il video YouTube Rewind 2018 ha infranto ogni record di non mi piace totalizzati, superando da allora i 19 milioni di dislike. L’anno dopo la piattaforma ha avanzato l’idea – poi accantonata – di eliminare del tutto il pulsante onde evitare che le persone bombardassero i video con pollici versi manifestando il loro dissenso. Sempre nel 2019, YouTube è andata molto vicina a eguagliare nuovamente il primato di dislike, sempre col suo odiatissimo video rewind di fine anno.

Se questo esperimento andrà a buon fine il conteggio delle reazioni negative sparirà e, molto probabilmente, il passo successivo sarà quello di eliminare una volta per tutte anche il pulsante dei dislike. Di certo c’è che la società sta cercando di capire come affrontare il problema della negatività sulla piattaforma, ma le discussioni sono ancora in alto amre.

Se non altro, nascondendo il numero dei dislike, YouTube non rischierà più di infrangere il record del video più odiato sulla sua stessa piattaforma.

