Un ufficiale italiano è stato fermato per aver passato documenti riservati alla Russia

31 March 2021 – 17:40

(Foto: Miguel MEDINA /Getty Images)Il capitano di fregata della Marina militare Walter Biot è stato fermato nella serata di martedì 30 marzo dai carabinieri con l’accusa di spionaggio, dopo essere stato colto mentre passava dei documenti riservati a un militare russo che lavorava presso la sede diplomatica di Mosca in Italia. È stata immediata l’espulsione del militare russo e del suo diretto superiore, anche lui funzionario dell’ambasciata della Federazione Russa, dato che il loro status diplomatico.

I carabinieri del Reparto operativo speciale hanno fermato i due militari subito dopo il passaggio dei documenti in cambio di circa 5mila euro, riportano alcune testate giornalistiche. Non si conosce ancora il contenuto del carteggio, che comunque è stato indicato come classificato. Il denaro è stato sequestrato.

Al militare la procura contesta i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare e spionaggio di notizie. Anche la procura militare di Roma è aperto un fascicolo di indagine e si attende nei prossimi giorni la convalida dell’arresto.

A seguito del fermo il Segretario generale del ministero degli Affari esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato l’ambasciatore russo Sergey Razov per comunicargli l’espulsione dei due funzionari diplomatici. In una nota, riportata dal Corriere della Sera, i canali diplomatici di Mosca auspicano che le espulsioni non compromettano le relazioni tra gli stati. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, intervenendo alla Commissione per gli Affari esteri, ha commentato l’accaduto definendolo “un atto ostile di estrema gravità”, che giustifica i provvedimenti assunti dalla Farnesina. Se sarà confermata, questa storia potrebbe configurarsi come uno dei più gravi casi di spionaggio in Italia dai tempi della Guerra Fredda.

Le indagini erano cominciate due mesi fa, dopo una segnalazione dell’Aisi, l’agenzia per la sicurezza interna. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l’esame del materiale sequestrato nell’appartamento di Walter Biot dimostra che il militare avrebbe già passato altri documenti ai russi, compresi alcuni dossier della Nato, mettendo a rischio la sicurezza di tutta l’alleanza atlantica. Il militare adesso rischia più di 15 anni di carcere.

