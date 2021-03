Pochi chip: 10% di dispositivi in meno da Foxconn

31 March 2021 – 10:00

L’impatto sui ritmi di produzione è previsto almeno fino alla metà dell’anno; Foxconn guarda con sempre più interesse al settore automotive.

The post Pochi chip: 10% di dispositivi in meno da Foxconn appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico