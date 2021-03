Nasce oggi la nuova Famiglia Fiat 500 Hey Google

31 Marzo 2021 – 13:49

L’icona della Fiat 500 sposa il brand Google e ne esce un’unica Famiglia Fiat 500 Hey Google con interazione vocale da remoto e design peculiare.

