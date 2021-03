Micro PC tascabile Intel 4 core 4/64GB in offerta

31 March 2021 – 18:51

Amazon propone un discreto sconto su uno dei mini PC più piccoli presenti sul portale: l’ACEPC T6, un micro PC fanless con CPU Intel quad-core.

The post Micro PC tascabile Intel 4 core 4/64GB in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico