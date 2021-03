MacBook Pro, Air e Mac Mini con Apple M1 in sconto

31 Marzo 2021 – 19:49

Le più recenti new entry del catalogo Mac, con processore Apple M1, sono proposte oggi su Amazon a prezzo scontato in diverse configurazioni.

The post MacBook Pro, Air e Mac Mini con Apple M1 in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico