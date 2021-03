La nuova gamma Fiat 500 Hey Google

31 March 2021 – 17:18

(Foto: Fiat)Fiat ha presentato la nuova versione speciale Hey Google della famiglia Cinquecento che porta a bordo della 500 e delle 500X e 500L non solo i comandi vocali con l’integrazione dei servizi di assistenza Mopar Connect e l’Assistente Google ma anche una serie di personalizzazioni a livello grafico su esterni e interni.

I primi particolari che saltano all’occhio davanti a una delle nuove Fiat 500 Hey Google sono infatti dettagli dedicati al motore di ricerca più celebre in occidente a partire dalla combinazione del bianco e nero lucido sul tetto e calotte specchi, ma soprattutto con il badge Hey Google piazzato sui due passaruota, mentre i colori del logo Google fanno capolino sui montanti centrali. La personalizzazione prosegue anche all’interno con il medesimo colorato motivo sul rivestimento dei sedili con tanto di etichetta Hey Google.

(Foto: Fiat)Il grande schermo touchscreen da 7 pollici è il protagonista della plancia e si accende con un’animazione che unisce i loghi di Google e Fiat. Dall’ampio display è possibile controllare multimedialità, navigazione e gli altri servizi anche con la voce grazie a Google Assistant. Al contempo, per gli acquirenti della nuova serie sarà incluso nel Welcome Kit – con shopper firmata Hey Google – un Nest Hub con cornice dedicata 500 che unisce idealmente domotica e automotive.

(Foto: Fiat)Per quanto riguarda i singoli modelli, la Fiat 500 Hey Google monta un equipaggiamento con motore Hybrid da 70 cavalli Euro 6D-Final; la Fiat 500X Hey Google su due propulsori a benzina Euro6D-Final con il Firefly da un litro e 120 cavalli e il 1,3 litri da 150 cavalli e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 cavalli e 1,6 da 130 cavalli e la Fiat 500L Hey Google su Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 cavalli oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 cavalli.

(Foto: Fiat)I prezzi partono da 12.500 euro grazie agli incentivi statali e al finanziamento Fca Bank.

