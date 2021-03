INPS rilascia il codice sorgente delle librerie SPID

31 Marzo 2021 – 19:49

INPS ha rilasciato il codice sorgente (pubblicato su GitHub) di due librerie Android e iOS che semplificano l’integrazione di SPID nelle app mobile.

