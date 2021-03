I Mini PC di Chuwi con Intel Core 10th in sconto

31 Marzo 2021 – 10:49

Potente e compatto, il Mini PC di Chuwi (modello CoreBox Pro) con processore Intel Core di decima generazione in vendita su Amazon a un ottimo prezzo.

