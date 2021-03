Deliveroo non è stata accolta a braccia aperte in Borsa

31 March 2021 – 14:39

L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Debutto difficile per Deliveroo alla Borsa di Londra. Le azioni sono arrivate a perdere fino al 30%, per poi recuperare parzialmente terreno. La società di food delivery aveva fissato il prezzo di emissione a 3,9 sterline, il minimo ipotizzato per l’offerta pubblica iniziale, per un valore di mercato di 7,59 miliardi. Pur partendo dal basso, gli scambi sono scesi a 2,73 sterline, spazzando via 2,3 miliardi di valutazione. Poi il titolo (Roo) ha parzialmente recuperato terreno. Le azioni in vendita sono 384 milioni, per un’offerta di circa 1,5 miliardi di sterline. Un miliardo andrà alla compagnia e 500 milioni agli investitori iniziali, tra cui c’è anche Amazon.

Inizialmente Deliveroo ambiva a una valutazione massima di 8,8 miliardi di sterline e l’annuncio della quotazione era stata salutata a inizio marzo con il favore del ministro delle Finanze britannico. Nei giorni scorsi la compagnia ha rivelato perdite per 223,7 milioni di sterline nel 2020, sia pure ridotte rispetto ai 317,3 milioni dell’anno precedente. Poi ha ritoccato il prezzo di lancio, ufficialmente adeguandosi all’andamento del mercato, ribassando la fascia alta da 4,6 sterline a 4,1, per una valutazione massima ribassata da 8,8 a 7,8 miliardi di sterline, come spiega Cnbc. Fino al flop attuale.

Sono diversi i fattori che pesano sul lancio di Deliveroo in Borsa. Alcuni grandi investitori britannici hanno evitato di partecipare all’operazione, citando il particolare assetto azionario che conferisce al fondatore Will Shu il 57,5% dei diritti di voto per tre anni, pur detenendo il 6,3% delle azioni. Un’altra materia di discussione sono i diritti dei lavoratori: il sindacato indipendente dei lavoratori sostiene che i rider possono guadagnare anche meno di 2 sterline all’ora. La quota di Shu dovrebbe ammontare a circa 450 milioni di sterline, dopo la quotazione a 3,9 ad azione.

Inoltre, sebbene le transazioni processate dalla piattaforma siano aumentate di oltre il 64% nel 2020, toccando 4,1 miliardi di sterline con la necessità di consegne a domicilio dovute alla pandemia, con la distribuzione dei vaccini è prevista una progressiva riapertura dell’economia nei vari paesi, a cominciare dal Regno Unito.

La quotazione, guidata da JpMorgan e Goldman Sachs è iniziata alle 8 del mattino in modalità condizionata e fino al 7 aprile gli investitori retail non potranno partecipare alle negoziazioni. Ciò significa che l’offerta pubblica iniziale può essere cancellata e gli scambi annullati fino a che la negoziazione non condizionata inizierà ufficialmente tra una settimana con l’ammissione definitiva del titolo alla Borsa di Londra e con il regolamento degli scambi fino ad allora compiuti.

