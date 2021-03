Come si costruisce la leadership del futuro

31 March 2021 – 6:00

I leader del futuro dovranno essere affamati di conoscenza, curiosi e con una buona dose di coraggio, per permettere di cambiare direzione al business quando (e se) necessario. Il tutto dovrà essere miscelato con un po’ di sana umiltà e molta sobrietà. L’identikit è emerso nel primo Wired Future Lab dedicato alla Next Generation Business, evento realizzato da Condé Nast in collaborazione con la Escp Business School, la più antica business school al mondo e oggi tra le più importanti a livello globale.

Necessità primaria per costruire le leadership forti del domani è puntare sulla formazione di bambini e ragazzi, per offrire loro strumenti adatti per sfide sempre più globalizzate e competitive. I fondi messi in campo per risollevare l’economia europea dalla crisi innescata dal Covid-19 danno l’opportunità di investire sulla scuola e sull’università. Ora bisogna farlo davvero, dice Francesco Rattalino, docente di Strategy and Management Control e direttore dell’ESCP Business School Turin Campus: “Vorrei vedere molta più next generation nel Recovery plan italiano. Dalle bozze circolate sui giornali i fondi destinati ai giovani sono solo l’1%, c’è chi ha chiesto che questi fondi siano aumentati al 10%: io credo che il 10% sia ancora poco, però è almeno un ordine di grandezza”, dice.

Solo se gli investimenti aumenteranno sensibilmente “si potrà dire che stiamo ricostruendo il futuro di questa generazione e il futuro dell’Europa”. Altrimenti l’occasione sarà persa. Eppure di lavoro da fare ce n’è: va risistemata la formazione di base, partendo proprio da asili e scuole primarie, per poi finire con gli atenei che dovrebbero imparare a mettersi più spesso in gioco. “Le università – spiega – devono ascoltare le esigenze del mercato, non possiamo avere un mismatching di competenze come adesso. Tante aziende non riescono a trovare i profili che servono”.

Agli studenti vanno date le nozioni tradizionali, ma gli insegnanti dovranno riuscire a guardare oltre, a quello che non è scritto sui libri di testo: “Si aggiunge alla formazione tradizionale una formazione moderna – evidenzia Rattalino – si affiancano alle lezioni i tutoraggi tra docenti e discente” per permettere quella “formazione continua” in grado di rispondere alle evoluzioni tecnologiche e sociali in perenne cambiamento.

La leadership, sottolinea una grande imprenditrice come Marina Salamon, deve far sue doti come “umiltà e sobrietà” (a proposito di cose che non sono scritte sui libri). “Se hai dentro una leadership istintiva non occorre l’aggressività tanto meno con simboli di potere e di ricchezza – spiega Salamon – L’epoca delle poltrone di pelle umana, come direbbe Fantozzi, è finita da tempo” e non servono oggetti, stanze sfarzose o supercar per affermare il proprio ruolo in azienda.

E vale per gli uomini come per le donne che sempre più spesso conquistano posti di potere in azienda: “La nostra è la prima generazione che arriva a lavorare alla pari degli uomini: i maschi hanno imparato a cacciare in squadra dall’epoca della caccia al mammut, parliamo di 10-15mila anni fa; le donne per migliaia di anni hanno avuto una funzione prevalentemente domestica. Adesso – dice – stiamo imparando a lavorare in squadra” e pian piano “ci vergogneremo meno ad ambire a ruoli di potere”.

Internazionalizzazione e adattabilità

Chi fa innovazione e si pone come attore del panorama economico per conquistare i suoi spazi di leadership punta all’internazionalizzazione e all’abbattimento delle barriere tra fisico e digitale. Alberto Dalmasso, fondatore e Ceo di Satispay, guida una delle più brillanti startup italiane che è stata capace di chiudere un round da 98 milioni di euro nel 2020 portando a bordo investitori come Tenecent (WeChat) e Jack Dorsey (tra le altre, Twitter).

“L’Italia”, sottolinea Dalmasso,“ha stimolato la nascita di startup e ha saputo incentivare l’investimento di privati: se oggi esistono startup strutturate è grazie alla defiscalizzazione” che “è la prima ragione per cui si è consolidato il mondo dell’innovazione”. Se i primi passi sono stati positivi, sostiene il founder, ora “l’Italia non è posto ideale per far crescere le aziende oltre una certa dimensione: serve più stabilità politica nelle scelte strategiche e maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, per consentire alle aziende nuove a svilupparsi in maniera rapida”.

C’è bisogno, insomma, di “coraggio, un Paese deve essere pronto a creare un contesto normativo che deve favorire nuovi attori capaci di portare competizione sul mercato. Di solito – nota Dalmasso – molti paesi tendono a proteggere le grandi aziende, ma così si corre il rischio di non far nascere imprese nuove che saranno in futuro i grandi creatori di posti di lavoro”.

Riccardo Pozzoli, che non è solo un imprenditore digitale, ma anche uomo marketing e investitore, per spronare le leadership del futuro (e forse un po’ anche a se stesso) consiglia di imparare ad accettare l’idea del fallimento che in Italia “solo ora stiamo sdoganando: ne ho tantissimi alle spalle e sono stati le colonne portanti dei progetti che poi sono andati meglio: senza aver provato, sperimentato e imparato è impossibile fare bene qualcosa di nuovo”. Pozzoli rivela che nella sua attività di investitore “molto raramente si va a valute l’idea, ma nel 99% dei casi si valuta il team e se quel team potrebbe essere in grado di buttare il cuore oltre l’ostacolo” e affrontare rapidamente i cambiamenti improvvisi (e inattesi).

Ed è per questo che si va a pesare il “livello umano-personale” di chi si ha di fronte e non solo le competenze acquisite all’università e nel corso della vita professionale. Si cercano, insomma, “persone che siano in grado di sviluppare leadership e adattabilità e che riescono ad avere una visione ampia di sensibilità con il mercato”.

