Come minare bitcoin con un Game Boy

31 Marzo 2021 – 9:24

(Foto: stacksmashing / YouTube)Per minare bitcoin servono decine di (ormai introvabili e costosissime) schede grafiche di ultima generazione, con un sistema di raffreddamento efficiente e possibilmente cercando di spendere meno in elettricità di quanto si possa guadagnare con la criptovaluta. Un compito sempre più arduo, che richiede un investimento iniziale importante. Oppure no?

Ispirato dal recente hype generato da Elon Musk, che non solo ha acquistato con Tesla un consistente tesoretto di bitcoin, ma ha anche aperto all’acquisto delle vetture elettriche con la criptovaluta, lo sviluppatore stacksmashing ha deciso di buttarsi nella mischia con il più improbabile dei sistemi per minare. Nessuna scheda grafica Nvidia da oltre 2000 euro, nemmeno un gaming laptop, ma il caro e vecchio Game Boy originale.



Come raccontato nel piccolo e interessante video caricato sul proprio canale YouTube, stacksmashing ha preso un Game Boy originale e l’ha collegato al web grazie a un Raspberry Pi Pico utilizzando una versione modificata del cavo per la connessione tramite porta Link solitamente utilizzata per il multiplayer locale su Tetris o per lo scambio di mostriciattoli con i vari titoli Pokémon.

Con le dovute modifiche, l’iconica console portatile Nintendo è riuscita a collegarsi al nodo bitcoin e da lì al network per unirsi ai milioni di altri “picconatori” alla ricerca di fortuna. La potenza computazionale raggiunta dal piccolo Game Boy è pari a 0,8 hashes per secondo. Per un rapido confronto, i sistemi moderni si spingono a circa 100 terahashes al secondo; un po’ come scavare un tunnel con uno stuzzicadenti invece che con una colossale fresa meccanica a piena sezione (talpa meccanica). Curiosamente, il chip che fa da ponte tra console e rete è più potente del Game Boy stesso.

Quanto ci metterà il Game Boy a minare un bitcoin? Servirà un po’ di pazienza: secondo quanto calcolato dallo stesso stackmashing a fine video basteranno appena due milioni di miliardi di anni.

