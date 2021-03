Chrome Privacy Sandbox: Google avvia i test per FLoC

31 March 2021 – 13:22

Google ha iniziato i test per FLoC, la tecnologia che verrà usata in Chrome per sostituire i cookie di terze parti, come previsto da Privacy Sandbox.

Fonte: Punto Informatico