ARMv9, nuova architettura per i chip del futuro

31 Marzo 2021 – 13:49

L’azienda di Cambridge ha svelato i principali dettagli sulla nuova architettura ARMv9 che verrà utilizzata nei futuri chip per dispositivi mobile.

