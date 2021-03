Zero morti da Covid a Londra, per noi un traguardo ancora impossibile

30 March 2021 – 12:23

È arrivato il “grande giorno” a Londra, per parafrasare il premier inglese Boris Johnson, quello cioè in cui il bollettino pandemico cittadino ha segnato zero morti. Non succedeva da sei mesi ed è una vetrina di come le cose oltremanica stiano andando bene, grazie alle somministrazioni vaccinali a tappeto e a una certa efficienza nel proteggere prima i più vulnerabili, oltre che la morte definitiva di ogni teoria no vax sull’inutilità dei vaccini. Tutto l’opposto di quanto sta succedendo in Italia, come dimostrano d’altronde i nostri dati critici che non accennano a migliorare.

Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)I numeri disaggregati diffusi da Public Health England hanno una valenza simbolica eccezionale, dal momento che non stiamo parlando di un piccolo centro di provincia bensì della metropoli più popolosa del continente europeo, con un agglomerato urbano composto da qualcosa come dieci milioni di persone. Nessuna di queste è deceduta nelle scorse 24 ore, o meglio nessuna lo ha fatto a causa del virus maledetto che da oltre un anno ha messo in ginocchio il pianeta Terra. Un grande successo che non è però considerato un traguardo, bensì solo l’inizio del percorso verso la normalità. “Dobbiamo continuare a costruire senza sosta la nostra immunizzazione ed è più necessario che mai proteggere i più vulnerabili”, ha sottolineato Johnson, mentre il paese ha tagliato il traguardo dei 30 milioni di vaccinati. A metà marzo avevano ricevuto la loro dose già metà degli adulti, mentre le somministrazioni vengono fatte a tappeto giorno e notte secondo una scala di priorità ben definita, con al primo posto quegli anziani che, finalmente protetti, hanno fatto crollare i numeri dei decessi.

È una vera e propria macchina da guerra quella britannica, un modello che ha capito che non c’era un minuto da perdere e che si è organizzato per vaccinare anche fuori dai presidi ospedalieri, coinvolgendo decine di migliaia di volontari, militari e quant’altro che hanno permesso di mantenere un ritmo di oltre 800mila somministrazioni al giorno. Esattamente quello che non sta succedendo in Italia, dove regna il caos e chi dovrebbe ricevere la protezione per primo, quegli over 70 su cui il virus si è dimostrato micidiale, finisce invece dietro a categorie professionali che mettono se stesse davanti a tutto il resto in una piccola guerriglia civile vaccinale. Incredibile è la polemica in corso da parte dei magistrati italiani, che minacciano di rallentare l’attività giudiziaria per ripicca contro il loro mancato inserimento nelle liste di priorità.

Questo, mentre in Italia solo un over 70 su dieci ha ricevuto le sue dosi e dove di conseguenza continuiamo da settimane a girare attorno al tragico numero di 500 decessi al giorno a causa del virus. Dei 3mila morti dell’ultima settimana, 2.500 erano over 70, dimostrazione evidente di come chi doveva essere protetto non lo sia stato praticamente per nulla. Certo, l’Italia paga il fatto di avere la popolazione più anziana d’Europa, con il 35% che ha più di 65 anni, ma questo non lo si scopre ora e si doveva dunque organizzarsi di conseguenza in principio. In fin dei conti l’Italia sta vaccinando al ritmo dei partner europei, ma sta offrendo le dosi prioritariamente alle persone sbagliate, i più giovani. Quelli cioè con una minima percentuale di avere complicazioni serie a causa del virus.

L’Italia si sta dimostrando terra di furbetti e egomaniaci, con gli Andrea Scanzi di turno improvvisati caregiver, le Selvaggia Lucarelli in cerca di protezione dagli “enormi rischi” che il giornalismo da scrivania comporta e la faida tra professionisti su chi sia meritevole di una dose per primo. Ma purtroppo non c’è solo questo e la responsabilità del disastro italiano sta anche e soprattutto nell’inefficienza con cui le istituzioni nazionali e regionali stanno portando avanti un piano vaccinale già di per sé zoppo. Un esempio eclatante è quello lombardo, dove tra il caos prenotazioni e gli sms che non partono sono ancora centinaia di migliaia gli anziani impantanati nella palude della malagestione del Pirellone. È delle scorse ore la notizia dell’ennesimo slittamento della convocazione per oltre 200mila over 80, un’istantanea perfetta di come a tre mesi dall’inizio delle vaccinazioni la macchina ancora non funzioni come dovrebbe.

Il premier Mario Draghi ha denunciato ancora una volta che le regioni stanno trascurando gli anziani, ma le sue sono ormai solo parole che si susseguono giorno dopo giorno senza una reale volontà di prendere in mano la situazione. Il problema vero sta infatti a monte, in un piano vaccinale molto vago nelle sue indicazioni e che lascia ampio potere a queste regioni. E lasciare mano libera a chi come la Lombardia ha dimostrato di poter sbagliare tutto quello che tocca da un anno a questa parte, significa essere corresponsabili. Se un anno fa il disastro italiano era dovuto anche al comprensibile fatto di essere stato il paese europeo investito con più violenza, e per primo, dalla pandemia, oggi c’è il case study britannico, quello delle zero morti londinesi nelle ultime 24 ore, a cui ispirarsi per raddrizzare urgentemente una situazione critica. Il tempo perso fino a ora, i morti supplementari che si sarebbero potuti evitare, sono stati già troppi.

The post Zero morti da Covid a Londra, per noi un traguardo ancora impossibile appeared first on Wired.

Fonte: Wired