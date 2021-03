Windows 10 21H2: cartella per driver di terze parti

30 Marzo 2021 – 13:46

In Windows 10 21H2 dovrebbe essere aggiunta una funzionalità che consente di spostare tutti i driver di terze parti in una cartella dedicata.

Fonte: Punto Informatico