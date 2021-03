VW diventerà Voltswagen of America negli USA

30 Marzo 2021 – 10:49

L’automaker tedesco sembra in procinto di annunciare il nome che lo identificherà negli Stati Uniti: da Volkswagen a Voltswagen of America.

The post VW diventerà Voltswagen of America negli USA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico