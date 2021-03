Star Wars: The Bad Batch arriva a maggio, qui il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-mS24aNiXH0

A nemmeno 24 ore dall’annuncio del cast di Obi-Wan Kenobi, ci sono importanti novità su un’altra produzione originale legata al mondo di Star Wars. The Bad Batch, nuova serie animata di Lucasfilm e firmata dai creatori di Star Wars: The Clone Wars, sarà disponibile dal 4 maggio sulla piattaforma streaming Disney+.

Come anticipa il trailer ufficiale, Star Wars: The Bad Batch segue un gruppo di cloni sperimentali d’élite mentre trovano la loro strada in una galassia in rapido cambiamento, immediatamente dopo la conclusione della Guerra dei cloni. I membri di questo team, pur essendo modificati geneticamente e dotati di abilità eccezionali che li differenziano dalle altre repliche viste finora, sono tanto efficienti quanto difficili da gestire. Il loro temperamento e le doti straordinarie renderanno Hunter, Echo, Tech, Wrecker e Crosshair – questi i nomi – una banda temibile e imprevdibile in tutta la galassia.

Prodotta fra gli altri da Dave Filoni (The Mandalorian e la stessa The Clone Wars), Star Wars: The Bad Batch è diretta da Brad Rau e scritta da Jennifer Corbett in qualità di capo sceneggiatrice. Il primo episodio – della durata speciale di 70 minuti – debutterà come detto su Disney+ il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, mentre le puntate successive arriveranno, una a settimana, da venerdì 7 maggio.

