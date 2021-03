PC Desktop All-in-One HP in offerta su Amazon (-100€)

30 March 2021 – 15:46

Va in offerta un PC desktop HP All-in-One, con tastiera e mouse inclusi in confezione, oggi costa 100 euro in meno rispetto al prezzo solito.

The post PC Desktop All-in-One HP in offerta su Amazon (-100€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico