Monitor 21:9 curvo Philips da 34 pollici in sconto

30 March 2021 – 16:03

Pannello curvo da 34 pollici con risoluzione 3440×1440 pixel e supporto alla connessione USB-C per il monitor Philips 346E2CUAE con proporzioni 21:9.

