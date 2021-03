Mitiga, l’app che riporterà i tifosi allo stadio

30 Marzo 2021 – 10:49

La UEFA non vuole Europei di calcio senza spettatori, quindi la FIGC potrebbe usare l’app Mitiga per consentire l’accesso allo stadio Olimpico.

The post Mitiga, l’app che riporterà i tifosi allo stadio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico