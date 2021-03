Il cubo da 192 led per illuminare l’ambiente

30 March 2021 – 17:10

Un cubo interattivo di circa 10 centimetri per accompagnare il lavoro e lo studio, creare l’atmosfera giusta per l’occasione e gestire l’illuminazione casalinga. Questi sono alcuni dei possibili utilizzi di LumiCube, dispositivo per Raspberry Pi composto da 192 led programmabili singolarmente, che integra altoparlante, accelerometro, giroscopio, microfono e diversi sensori. Uno di questi ultimi è dedicato al riconoscimento dei gesti e un secondo al monitoraggio dell’ambiente (casa o ufficio), per tenere sotto controllo le variazioni di temperatura, umidità e pressione dell’aria nella stanza.

Pensato per il divertimento di neofiti ed esperti, sfrutta la combinazione tra il mini computer e l’involucro a colori per più scopi, attraverso poche righe di codice scritto in Python: gli avvisi di eventi in programma, una colonna sonora con suoni naturali da ascoltare in sottofondo, l’effetto luce crescente per il risveglio mattutino, ma anche la sperimentazione di giochi di luce o l’impostazione di un timer fuori dal comune e la scrittura di messaggi per figli o partner. Ideato da due ex compagni universitari con base a Londra che hanno fondato la Abstract Foundry, LumiCube è un oggetto carino per liberare la fantasia ma per averne uno servono circa 115 euro.

