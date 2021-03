Google Maps aggiornerà le sue mappe con realtà aumentata e intelligenza artificiale

30 March 2021 – 17:09

Google sta integrando dei nuovi miglioramenti alle sue mappe di Maps. In totale gli aggiornamenti saranno più di 100 e tutti sfrutteranno l’intelligenza artificiale e il machine learning: non verranno implementati tutti in una volta, ma gradualmente.

Realtà aumentata

Entro la fine del 2021 Google Maps riceverà degli aggiornamenti che consentiranno ai suoi utenti di sfruttare al meglio la realtà aumentata (Ar) già in uso per orientarsi non solo per le strade ma anche all’interno di stazioni, aeroporti e centri commerciali. La funzione Live View, che permette di utilizzare la realtà aumentata per vedere apparire digitalmente sul proprio schermo il percorso da seguire proiettato sulla strada e tra gli edifici, riceverà un upgrade che permetterà agli utenti di utilizzarlo anche all’interno di edifici pubblici.

Le indicazioni Ar, però, non sono ancora state implementate in tutti gli edifici del mondo: per il momento questa novità è sfruttabile solamente in alcuni centri commerciali a Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose e Seattle. Nei prossimi mesi, però, Google lancerà le indicazioni stradali in Live View per gli interni delle stazioni di trasporto pubblico, aeroporti e centri commerciali selezionati a Tokyo e Zurigo, e in altre città definite dal blog di Big G “in arrivo”.

Meteo e ambiente

Google dal 2007 è un’azienda carbon neutral, ma ha più volte espresso la sua intenzione di fare un passo avanti diventando carbon free (cioè azzerando le sue emissioni) entro tempi brevi. Oltre a dare il buon esempio, ha sviluppato una funzionalità che suggerisce agli utenti delle soluzioni per spostarsi riducendo il più possibile l’impatto ambientale. L’app di Maps suggerirà un percorso più veloce alternativo e uno ecosostenibile all’utente. Inoltre, fornirà agli utilizzatori maggiori informazioni circa le condizioni meteo che si potranno incontrare sul tragitto pianificato.

Il ritiro degli ordini online

Maps verrà incontro anche ad alcune nuove necessità che la pandemia ha fatto emergere. Durante la prossima estate, il colosso di Mountain View inizierà un test con alcuni negozi indicando agli utenti che hanno effettuato un acquisto online il tragitto verso il punto di ritiro della merce. Questo faciliterà gli acquisti online anche da quei negozi che non possono garantire un sistema di consegna a domicilio ma che al contempo non possono aprire le porte ai clienti in presenza per via delle restrizioni necessarie per evitare i contagi.

The post Google Maps aggiornerà le sue mappe con realtà aumentata e intelligenza artificiale appeared first on Wired.

Fonte: Wired