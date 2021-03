FTC si arrende, Qualcomm vince lo scontro legale

30 Marzo 2021 – 13:45

La FTC non presenterà ricorso alla Corte Suprema, quindi Qualcomm vince definitivamente lo scontro legale iniziato oltre quattro anni fa.

Fonte: Punto Informatico