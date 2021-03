Facebook e Google poseranno due cavi sottomarini per portare internet in Indonesia

30 Marzo 2021 – 18:04

Echo e Bifrost, i due cavi sottomarini posati da Facebook (foto: Facebook)Prenderanno il nome di Echo e Bifrost i primi due cavi sottomarini transpacifici che collegheranno Singapore e Indonesia al Nord America. La loro posa sarà sostenuta da una partnership tra Facebook, Google e Xl Axiata (il principale provider indonesiano) – per la posa di Echo – e tra Facebook e Telin (l’azienda indonesiana sussidiaria di Telkom) per la posa di Bifrost, e consentirà di incrementare del 70% la capacità complessiva del traffico dati transpacifico.

Secondo quanto riportato nel blog di Facebook, la posa di Echo e Bifros aiuterà “centinaia di milioni di persone e imprese” a connettersi a internet facendo così progredire il sogno di un’umanità connessa al 100% del creatore di internet Tim Berners-Lee.

Principale investitore dell’opera di posa di entrambi i cavi è la società di Mark Zuckerberg che, d’accordo con i suoi partner che finanziano le due opere, ha deciso di percorrere una nuova rotta per posare i cavi sul fondo dell’oceano. Infatti, secondo la Submarine Cable Map, questi sono i primi due cavi a venire posati seguendo questa direzione. I cavi già esistenti seguono una rotta che collega il Nord America al Giappone o alle isole Hawaii: Echo e Bifrost, invece, partiranno dalla costa occidentale degli Stati Uniti per raggiungere prima Guam e poi Singapore e l’Indonesia. “Nella regione Asia-Pacifico, in particolare, la domanda di 4G, 5G e accesso a banda larga è in rapido aumento. Echo e Bifrost sosterranno un’ulteriore crescita per centinaia di milioni di persone e milioni di aziende”, scrive Facebook nel suo blog.

L’azienda di Menlo Park non ha reso noto il costo delle operazioni di posa ma l’obiettivo prepostosi è quello di completare la posa di Echo entro la fine del 2023 e di Bifrost entro il termine del 2024.

Questi due cavi sottomarini si aggiungono all’altro progetto colossale firmato Facebook che prevede la posa del cavo sottomarino lungo 37mila chilometri che costeggerà l’Africa consentendo così una maggior connettività a tutto il continente. Allo stesso tempo il partner di Facebook per questa impresa, Google, è anch’esso impegnato nella posa del cavo sottomarino Equiano, che collegherà Sudamerica e Europa.

The post Facebook e Google poseranno due cavi sottomarini per portare internet in Indonesia appeared first on Wired.

Fonte: Wired