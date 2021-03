Epic vs Apple: nuova puntata nel Regno Unito

30 Marzo 2021 – 19:49

Epic Games ha presentato una nuova denuncia contro Apple nel Regno Unito, in supporto all’indagine avviata dall’autorità antitrust all’inizio di marzo.

Fonte: Punto Informatico