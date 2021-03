Anche la bocca è una via di ingresso del coronavirus (no, ancora non lo sapevamo con certezza)

(foto: Mohamed Hassan via Pixabay)Che il coronavirus sia presente nella saliva lo sappiamo bene e una prova ci arriva per esempio dal fatto che i test salivari sono spesso accurati tanto quanto il tampone naso-faringeo. Per questo proprio per proteggere noi stessi e gli altri usiamo le mascherine e teniamo le distanze. Quello che è meno noto è se anche la bocca, o solo il naso, sia una via di ingresso del coronavirus, con cui il patogeno può diffondersi anche ai polmoni e alle alte vie respiratorie oppure se la bocca e la saliva siano principalmente un punto di arrivo del virus proveniente da naso e altri organi respiratori. A chiederselo è un gruppo internazionale, sostenuto dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi, che mostra e conferma che anche la bocca è una via di accesso e di trasmissione del virus. I risultati sono pubblicati su Nature Medicine. Comprendere bene il ruolo della bocca è essenziale anche per adottare le migliori strategie di protezione dal contagio.

Dal naso, dalla bocca o da entrambi?

Sappiamo che il coronavirus colpisce e risiede nei polmoni e nelle vie aeree superiori – naso, faringe e laringe – che sono considerate le principali vie di accesso del virus. Sappiamo anche che la principale veicolo di trasmissione e dunque di contagio sono le goccioline di saliva (grandi, ovvero droplet, ma anche piccolissime e disperse come aerosol): da starnuti a tosse, dal semplice parlare al cantare. Finora la maggior parte delle ricerche, però, si è concentrata sull’asse naso-polmoni come sorgente di contagio, come spiegano i ricercatori, e meno sulla cavità orale. In altre parole, il virus presente nella saliva arriva dal naso e dalle vie respiratorie oppure anche dalla bocca stessa, infettata direttamente dal coronavirus?

Il coronavirus attacca la bocca

Per capire se il virus penetri anche nei tessuti della cavità orale gli scienziati hanno studiato dei campioni di questi tessuti in volontari sani. Gli autori hanno cercato singole cellule che esprimessero due proteine chiave, il recettore Ace2 e la proteasi Tmprss2, con cui il coronavirus Sars-Cov-2 entra nelle cellule infettandole. I risultati mostrano che alcune cellule (duttali) delle ghiandole salivari e delle gengive esprimono queste proteine. Questa è una prova indiretta del fatto che sono vulnerabili all’attacco del coronavirus. “I livelli di espressione di questi fattori di ingresso”, spiega Blake M. Warner del National Institute of Dental and Craniofacial Research (Nidcr) dei Nih, “sono simili a quelli nelle regioni note per essere suscettibili all’infezione da Sars-Cov-2, come i tessuti che rivestono la parte che collega il naso alle vie aeree superiori”.

I ricercatori hanno raccolto anche prove dirette, in campioni di tessuti orali di pazienti deceduti: c’era l’rna del Sars-Cov-2 nelle cellule delle ghiandole salivari e c’erano indizi che il virus si stesse replicando. I ricercatori si sono chiesti se questi tessuti fossero la sorgente da cui proviene il virus presente nella saliva e la loro risposta che probabilmente è così. Il risultato, infatti, anche se ancora da confermare, proverebbe un attacco diretto del virus nella cavità orale. L’rna virale era presente nella saliva anche di persone asintomatiche o con sintomi lievi.

Attenzione a olfatto e gusto

Per capire poi se la saliva sia anche contagiosa gli scienziati hanno prelevato e aggiunto le cellule della saliva infettate all’interno di colture di cellule non infette in laboratorio. E hanno osservato che in un caso alcune di queste sono state infettate, prova che il virus fosse attivo e contagioso. Infine gli scienziati hanno svolto un ultimo test su 35 volontari con Covid-19, di cui 8 senza sintomi e 27 con sintomi lievi. Di questi 27 quelli che avevano il virus nella saliva erano più soggetti a sintomi come perdita di olfatto e gusto. Questo dato, ancora su un campione troppo piccolo per trarre conclusioni, potrebbe indicare – qualora confermato su numeri più grandi – che un’infezione orale può essere collegata a sintomi come quelli citati. Lo studio indica che il ruolo della cavità orale nell’infezione da coronavirus potrebbe essere più rilevante di quanto ritenuto finora e questo può essere importante per comprendere meglio i meccanismi di diffusione del Covid, ma anche sintomi e quali sono le misure per proteggersi.

