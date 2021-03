Anche in farmacia si potrà ricevere il vaccino anti Covid-19

L’insegna di una farmacia (Getty Images)Governo, Regioni e le associazioni di categoria Federfarma e Assofarm hanno firmato l’accordo quadro che permette anche alla farmacie di prendere le prenotazioni e somministrare i vaccini anti Covid-19. L’obiettivo è allargare i punti per la campagna vaccinale nazionale, nel tentativo di raggiungere quota 500mila vaccinazioni al giorno, come auspica il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo.

Come funziona il protocollo farmacie?

Le farmacie intenzionate ad aderire alla campagna vaccinale dovranno comunicarlo alle Asl di riferimento, dalle quali riceveranno le dosi da inoculare. Mentre l’Istituto superiore di sanità si occuperà di garantire una formazione specifica, attraverso un corso obbligatorio, ai farmacisti che effettueranno materialmente la vaccinazione.

Le farmacie dovranno essere dotate di strutture adeguate a garantire il distanziamento sociale, separate dagli spazi destinati all’accoglienza dei normali clienti. Saranno quindi allestite apposite aree o gazebo dedicati alla somministrazione e al monitoraggio delle persone vaccinate e verrà garantita la possibilità di ottenere il vaccino anche quando la farmacia chiusa. Tra una vaccinazione e l’altra saranno rispettati almeno 15 minuti di attesa, per garantire il monitoraggio delle condizioni della persona vaccinata e per disinfettare l’area. Inoltre, sarà sempre presente un addetto al primo soccorso. Per tutto il personale sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2, Kn95 e l’uso del camice monouso per il o la farmacista. Per ogni inoculazione la farmacia riceverà una remunerazione di 6 euro.

Chi può farlo?

Il criterio per accedere alle vaccinazioni in farmacia resta lo stesso utilizzato finora in altre strutture. Le prenotazioni saranno eseguite dalle farmacie, secondo le categorie e i target definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i criteri di priorità. Per la categoria 1, sono escluse le persone estremamente vulnerabili, che possono sviluppare forme gravi o letali di Covid-19 e le persone affette da gravi allergie. Mentre potranno richiedere la vaccinazione in farmacia le persone con disabilità.

Sarà poi data priorità alle persone di età particolarmente avanzata e poi, in ordine, a tutte quelle riportate dalla categoria 2 (tra i 70 e i 79 anni) alla categoria 5 (da meno di 60 fino ai 16). Per i pazienti che si recheranno in farmacia sarà obbligatorio indossare mascherine Ffp2, aver correttamente igienizzato le mani e non presentare una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Il vaccino sarà somministrato solo a seguito della compilazione del modulo di consenso informato.

