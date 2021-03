Windows 95: un easter egg scoperto dopo 25 anni

29 Marzo 2021 – 16:49

Un piccolo salto indietro nel tempo per segnalare l’easter egg rimasto nascosto fino ad oggi, presente nel software Internet Mail di Windows 95.

