Visa accetterà transazioni in criptovalute

29 Marzo 2021 – 16:49

Visa ha annunciato l’avvio di un programma pilota che prevede l’uso della moneta digitale USD Coin per le transazioni con Crypto.com.

