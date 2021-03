The Falcon and the Winter Soldier racconta un’America dipendente da armi ed eroismo

La miniserie The Falcon and the Winter Soldier, incentrata sulle avventure di Sam Wilson (Antony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) e ambientata dopo gli eventi visti in Avengers: Endgame, in soli due episodi ha già conquistato il consenso di critica e pubblico.

In un mondo instabile, pieno di conflittualità e crisi geopolitiche, i due protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con la propria identità, con il proprio passato e futuro, ammettendo l’incapacità a rifarsi una vita, a causa di quel blip con cui Thanos li aveva sostanzialmente fatti scomparire per cinque anni.

La serie vede Wilson alle prese con la difficile eredità di Capitan America, simboleggiata da quello scudo che il soldato perfetto gli aveva donato alla fine di Endgame. Un passaggio di consegne che però Falcon mostra di rifiutare, donando lo scudo allo Smithsonian, affinché sia messo assieme agli altri cimeli di Steve Rogers.

Bucky d’altro canto, è perseguitato dal suo passato di killer al servizio dell’Hydra. Nonostante una terapia psicologica, sensi di colpa, solitudine, rabbia e pessimismo lo avvolgono. Quando alla fine del primo episodio, il Governo a sorpresa decide di creare un nuovo Capitan America e dona lo scudo all’eroe di guerra John Walker (Wyatt Russell), entrambi si trovano costretti a fare i conti con le proprie scelte e con un mondo in cui tutti a parte loro paiono intenzionati ad andare avanti, costi quel che costi.

The Falcon and the Winter Soldier al contrario di una serie come Wanda, si misura con problematiche incredibilmente vicine al mondo dei nostri giorni. Crisi economica, depressione, isolamento sociale, una società in cui la libertà personale è limitata, un Paese che non ha fatto i conti con il proprio passato, ossessionato dal dare di sé un’immagine vincente ed ottimistica a dispetto della realtà.

Da questo punto di vista, questa serie offre importanti spunti per ciò che riguarda l’identità dell’America in armi, il contrasto tra la sua dimensione storica, reale, ciò che è stata per una buona fetta di mondo, e il modo in cui essa ama rappresentarsi.

The Falcon, è una sorta di metafora della guerra tecnologica che ha permesso all’America, dopo il Vietnam, di tornare a dominare nel mondo. Equipaggiato in modo a dir poco avveniristico, Sam Wilson è un guerriero perfetto, capace di adattarsi ad ogni situazione, che non causa mai vittime tra i civili, ligio al dovere e sempre in perfetto autocontrollo. In lui, rivive il “mito” della guerra chirurgica verticale dell’America, della tecnologia bellica che nelle mani giuste, permette al mondo di essere più sicuro senza uccidere i civili. Si tratta di un falso mito che i recenti conflitti in Medio Oriente hanno distrutto nel modo più assoluto. Allo stesso tempo, egli confuta l’America in armi come realtà che azzera problematiche razziali ed etniche, il posto in cui gli uomini sono tutti uguali. Non sente di poter essere il nuovo Capitan America perché è nero, in un paese in cui i neri, sono ancora discriminati economicamente, dove la polizia è pronta ad arrestarlo in mezzo alla strada senza alcun motivo, solo perché è afroamericano.

Bucky, il Soldato d’Inverno, è forse il più complicato ed interessante tra i due protagonisti. Sopravvissuto della “Generazione Gloriosa” di cui Capitan America era il totem, per decenni è stato la mano armata dell’Hydra, quella fetta di nazismo che si era infiltrata dentro la macchina bellica americana. In loro nome, ha ucciso in giro per il mondo, eliminato dissidenti e uomini come Howard Stark. In lui rivive il volto dell’America che nella Guerra Fredda non si è fermata di fronte a nulla pur di proteggere la propria supremazia ed interessi. Dal Sudamerica all’Asia, dall’Africa al Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno portato al potere dittatori, li hanno sostituiti, finanziato colpi di Stato, creato conflitti, distrutto democrazie in paesi che chiedevano di poter essere qualcosa di più di una loro colonia.

L’amnesia di cui Bucky ha sofferto, in fondo è sempre stata la metafora dell’America che aveva dimenticato i propri ideali, quelli impugnati durante la crociata contro il nazi-fascismo da Steve Rogers. Bucky è depresso, afflitto da sensi di colpa per le azioni che ha commesso, a tutti gli effetti mostra sintomi da stress post-traumatico, lo stesso che ha caratterizzato i reduci del Vietnam e chi in questo secolo è tornato dagli orrori vissuti in Afghanistan ed Iraq. In Bucky rivive quindi il volto reale, terribile dell’essere reduci, naufraghi della guerra, individui che a parte imbracciare un fucile non sanno o pensano di non sapere far altro, che non hanno idea di come reinserirsi nella società.

Rispetto a loro due, John Walker, il nuovo Capitan America, spinge anche oltre il concetto di rappresentazione dell’America in armi. Soldato pluridecorato, super atleta, ansioso di essere un eroe, è in ultima analisi un personaggio incredibilmente inquietante, perché connesso profondamente al concetto di propaganda, al militarismo patriottico americano più candidamente fanatico. In lui rivive un uomo come fu Chris Kyle, l’American Sniper di Clint Eastwood, l’eroe di guerra che divideva il mondo in lupi e cani da pastore, per il quale al di fuori dell’America non esisteva altro. Walker si propone come l’erede di Steve Rogers, ma al contrario del vecchio Cap, Walker non si stacca dalla macchina propagandistica, se ne fa compenetrare, impugna il microfono ed armato di falsa umiltà, chiama il primo, vero, Capitan America fratello.

Non potrebbero essere più diversi, perché come visto in Civil War, Rogers seguiva la sua coscienza, faceva ciò che riteneva giusto. Walker invece è ansioso di eseguire gli ordini, è un burattino che si presta ad uno show pubblico che, pur nella sua dimensione kitsch e pop, ricorda in modo sinistro più che un talk show, una parata nazista.

Vedere nell’America del terzo millennio che il Capitano è ancora un ragazzo biondo, dagli occhi azzurri e dell’America rurale, è qualcosa di sicuramente molto eloquente. Walker, il suo sorriso da bravo ragazzo, la determinazione ad essere uno degli “omini verdi dei detersivi” di cui parlava Kubrick in Full Metal Jacket, altro non è che come l’America in armi vede se stessa. Falcon e soprattutto The Winter Soldier, sono come essa è stata e continua ad essere nelle realtà.

