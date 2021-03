Surface Pro X in offerta: oltre 460 euro di sconto

29 March 2021 – 10:00

Il Surface Pro X con processore ARM, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB può essere acquistato su Amazon a 1.035,92 euro, sfruttando il servizio Prime Student.

