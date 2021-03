SSD Crucial BX500 da 2 TB scontato di più di 60€

29 March 2021 – 10:29

Disponibile su Amazon l’SSD Crucial BX500 da 2 TB con sconto del 30%, spese di spedizione pari a zero e caratteristiche incredibili!

Fonte: Punto Informatico