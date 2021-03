Soluzioni Digitali: firma remota, smart card e key

29 March 2021 – 16:36

Soluzioni Digitali offre la possibilità di ottenere una firma digitale remota (senza dispositivo fisico) o tradizionale con smart card e pen drive USB.

The post Soluzioni Digitali: firma remota, smart card e key appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico