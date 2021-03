Permessi ZTL: Garante Privacy sanziona Roma Capitale

29 Marzo 2021 – 19:49

Il comune di Roma Capitale e la società Roma Servizi dovranno pagare 410.000 euro per non aver protetto i dati dei cittadini usati nei permessi ZTL.

