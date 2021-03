Offerta hi-tech: mouse verticale con joystick -40%

29 Marzo 2021 – 22:49

Un mouse verticale diverso da tutti gli altri: la presenza di un joystick rende il modello di Zeerkeer particolare e interessante.

The post Offerta hi-tech: mouse verticale con joystick -40% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico