Huawei FreeBuds 4i, tanta batteria e cancellazione del rumore

29 Marzo 2021 – 15:04

In occasione della presentazione ufficiale a inizio mese, Huawei aveva puntato su quattro fondamentali per le sue nuove cuffiette true wireless FreeBuds 4i: una batteria dalla lunga durata, il sistema di cancellazione attiva del rumore (Anc), un design compatto e moderno e un’alta qualità in ascolto. Abbiamo testato a fondo gli auricolari per una settimana per scoprire se le promesse possano considerarsi mantenute.

La batteria è il punto che più ci ha convinto di FreeBuds 4i. Huawei ha allestito una playlist su Huawei Music dalla durata di 10 ore (quanto l’autonomia dichiarata) che parte dai Måneskin vincitori del Festival di Sanremo con Zitti e Buoni e finisce con Belva di Gazzelle. L’abbiamo messa alla prova e ha soddisfatto le aspettative con il bip acustico della batteria in esaurimento comparsa con Quelli che benpensano di Frankie Hi-Nrg Mc, quintultimo brano in elenco. Terminata la playlist, abbiamo allungato l’ascolto fino alla bandiera bianca della batteria, 25 minuti circa più tardi. Per la cronaca, la custodia dichiara 12 ore in più (nella realtà, qualcosa in meno) e basta un rabbocco di 10 minuti per 4 ore di musica, mentre con l’Anc attivato la durata è del 75%. Con l’app Ai Life si tiene sotto controllo ogni valore di carica residua.

La cancellazione attiva del rumore si poggia su una serie di soluzioni – con doppio microfono, beamforming e algoritmo – che all’atto pratico beneficia soprattutto sull’effetto già di per sé piuttosto isolante del gommino in-ear (disponibile in varie dimensioni in confezione). L’Anc si attiva/disattiva con una pressione a lungo sull’area sensibile delle aste e funziona in modo accettabile per il range di costo degli auricolari, filtrando una buona percentuale dei rumori circostanti.

Il design di FreeBuds 4i è caratterizzato da linee morbide e ergonomiche e colori con effetto glossy (rosso, nero e bianco) che caratterizzano anche la custodia-caricatore, compatta tanto da nascondersi all’interno di un pugno. La superficie scivolosa e senza grip può dare qualche problema a estrapolare le cuffiette dal case. Molto comodo il tasto laterale sulla custodia per l’accoppiamento con altri dispositivi: procedura completata con successo con Android, Windows e Mac; presto dovrebbe risultare compatibile anche con iOs.

E la musica, come si sente? Partendo dal presupposto che l’ascolto in bluetooth non può fare miracoli, le FreeBuds 4i possono garantire una qualità media idonea al prezzo, adatta a servizi come YouTube Music e Spotify. Non sono auricolari pensati per alternative in hi-res come Amazon Music Hd o Qobuz perché si patirebbero evidenti mancanze, come soprattutto sui medio bassi. Ottimo l’ascolto in conversazione telefonica oppure in fruizione di video da social o contenitori online.

Per tutti questi motivi, a un costo di 89 euro FreeBuds 4i sono cuffiette soddisfacenti e che offrono un buon rapporto qualità/prezzo. Tuttavia, vedono la concorrenza più agguerrita all’interno dello stesso catalogo Huawei con il modello Pro ormai stabilmente a circa 40 euro in più online, con a bordo una cancellazione del rumore più performante e una maggiore qualità in ascolto musicale.

FreeBuds 4i sono cuffiette che possono essere indicate per un pubblico giovane come quello degli studenti, con un budget massimo di 100 euro e che ascolta musica in streaming in qualità compressa.

Voto: 7,5

Wired: batteria longeva e con ricarica rapida, buona qualità in chiamata, colori accattivanti.

Tired: non è semplicissimo estrarle dalla custodia, la concorrenza del modello Pro che costa poco di più

The post Huawei FreeBuds 4i, tanta batteria e cancellazione del rumore appeared first on Wired.

Fonte: Wired