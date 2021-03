Come i social network stanno provando a sconfiggere i disturbi alimentari

29 Marzo 2021 – 9:04

Quando si tratta di moderare i contenuti sulle proprie piattaforme, ci sono alcune domande a cui tutte le compagnie tecnologiche si trovano a dover dare una risposta. Fin dagli anni Novanta, una delle più ricorrenti ha a che fare con i disturbi alimentari.

Già nel 2001, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Yahoo, aveva preso la decisione di rimuovere dai propri server oltre un centinaio di siti Pro-Ana e Pro-Mia, come vengono chiamate le comunità online che promuovono comportamenti che peggiorano e talvolta glorificano disturbi come l’anoressia e la bulimia. Qualche anno dopo, MySpace aveva assunto una posizione diversa, rifiutandosi di rimuovere contenuti Pro-Ana perché “è spesso difficile distinguere tra gruppi di supporto per gli utenti che soffrono di disturbi alimentari e gruppi che possono essere definiti a favore dell’anoressia o della bulimia. Piuttosto che censurarli, vogliamo lavorare per creare dei partenariati con organizzazioni che si occupano di questi temi”.

A un decennio di distanza, Yahoo e MySpace non hanno più la rilevanza di cui godevano un tempo, ma le comunità non hanno fatto che migrare altrove: da Tumblr a Pinterest, da Instagram a TikTok. E i social sono diventati luoghi sempre più difficili da navigare per chi ha un rapporto complicato con il proprio corpo.

Un fenomeno in peggioramento

Cronicamente poco discussi – come è d’altronde il caso per l’intero campo della salute mentale – si stima che in Italia i disturbi alimentari (che includono anoressia e bulimia nervose, fame emotiva ed altri squilibri nel rapportarsi al cibo) colpiscano il 5% della popolazione. Dopo gli incidenti stradali, l’anoressia è la seconda causa di morte nella fascia d’età tra i 12 e i 18 anni. Qui come all’estero, la pandemia non ha fatto che peggiorare la tendenza. Nel primo semestre del 2020, secondo il ministero della Salute, c’è stato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente: da 163mila a 230mila nuovi casi.

Come spiega Beat, l’ente di beneficenza britannico che si occupa di disturbi del comportamento alimentare, sarebbe fuorviante individuare nei social media – e i media in senso più ampio – la causa dei disturbi alimentari. “La probabilità che un individuo sviluppi un disturbo alimentare dipende dall’interazione tra genetica, struttura cerebrale e chimica, tratti della personalità, ambiente culturale e reazione a eventi della vita come traumi o lutti. Nessuna singola causa è sufficiente per portare direttamente alla malattia, ma ciascuna concorre per aumentare il rischio per l’individuo”, scrivono.

Ma i media riflettono e amplificano un ambiente sociale e culturale in cui l’immagine del corpo, il perfezionismo e il controllo dell’appetito hanno un grande valore. “La crescita di una cultura delle celebrità in cui (soprattutto) le giovani donne sono idolatrate per i loro corpi perfetti o criticate per i loro difetti fisici crea una potente influenza che è malsana per molti e tossica per le persone particolarmente vulnerabili”, continuano. “Questi ideali culturali perpetuano la malattia nelle persone a rischio di disturbi alimentari, piuttosto che causarla. Essere circondati da immagini di corpi perfetti quando l’immagine del proprio corpo è distorta da una malattia mentale non fa che rafforzare l’idea che il tuo corpo sia disgustoso, vergognoso e debba essere punito e controllato”. Nel 2010 una ricerca indicava che essere esposti ripetutamente a immagini di donne molto magre – come capita a chiunque passi abbastanza tempo su piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok e Snapchat – aumenta la propensione a sviluppare un disturbo alimentare. A confermare questa ipotesi hanno contribuito negli anni seguenti altri studi.

Tra cyberbullismo e comunità tossiche

A far scattare meccanismi deleteri negli individui a rischio non è però soltanto il confronto con l’immagine apparentemente perfetta che danno di sé le altre persone sui social. Certo, atleti, celebrità, modelle e influencer che postano in continuazione foto e video della propria vita apparentemente senza sbavature sui social rappresentano un modello per tantissimi, soprattutto tra i più giovani – e questa pressione può facilmente innescare comportamenti alimentari poco sani nel tentativo di arrivare a standard di perfezione irraggiungibili. Nel 2018 si è cominciato addirittura a parlare di “dismorfia da Snapchat” in relazione ad un aumento di interventi di chirurgia estetica per assomigliare alle versioni di sé stessi dopo l’applicazione di filtri che ingrandiscono gli occhi, rendono più carnose le labbra o assottigliano il naso. A questo si aggiungono dinamiche come il cyberbullismo – che provoca depressione, ansia sociale, paura e abbassamento dell’autostima, che a loro volta nutrono i disturbi alimentari.

Inoltre, post che potrebbero apparire innocui a chi non soffre di questo genere di disturbo – come routine di allenamento, ricette ipocaloriche, diete e aggiornamenti sul proprio percorso di perdita di peso – tendono a innescare comportamenti alimentari malsani nelle persone che si stanno riprendendo da questi disturbi.

A suscitare da decenni particolare apprensione è poi l’accesso fin troppo semplice a comunità come Pro-Ana e Pro-Mia, secondo le quali i comportamenti distruttivi legati ai disordini alimentari non sarebbero sintomi di una malattia ma piuttosto uno stile di vita. Queste comunità, che prosperano anche su app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, tendono a peggiorare le condizioni di chi già soffre di disturbi alimentari spingendo a stabilire regole malsane per raggiungere obiettivi di peso pericolosi, e incoraggiandosi a vicenda.

Il fenomeno è talmente noto da aver portato addirittura, nel 2014, a un disegno di legge poi naufragato che prevedeva “la reclusione fino ad un anno e con una sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila” per “chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l’anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l’esecuzione”.

Dilemmi di moderazione

Di fronte alla pressione di utenti e associazioni, nonché allo spettro più presente che mai della regolamentazione statale, le piattaforme fanno ancora una certa fatica a trovare una soluzione che le metta in buona luce.

Una soluzione semplicistica è quella di rimuovere semplicemente i gruppi in cui si parla di temi sensibili – ma è facile fare un passo falso. Lo sa bene Reddit, che nel 2018 si è trovata al centro di un’enorme polemica dopo aver bannato il subreddit r/proED, che nonostante il nome non era utilizzato per promuovere i disturbi alimentari ma rappresentava una risorsa preziosa per chi stava cercando di uscirne. Utile ma non sufficiente è poi l’introduzione della possibilità di segnalare contenuti problematici da parte degli utenti, come ha deciso di fare Instagram per le pubblicità di prodotti loschi per la perdita di peso.

C’è poi l’opzione di moderare gli hashtag, bloccando i risultati per determinate ricerche. Una soluzione che ha però già mostrato i suoi limiti, perché non va a toccare i contenuti problematici che vengono pubblicati senza hashtag, arriva spesso in ritardo rispetto alla creazione di nuovi hashtag e, soprattutto, non tocca minimamente la principale dinamica che porta i contenuti a circolare su gran parte dei social network: gli algoritmi di raccomandazione.

“Gli algoritmi non sono realmente addestrati per esprimere giudizi morali e relativi alla salute sui tipi di contenuti che raccomandano”, scrive la professoressa Ysabel Gerrard. “Ti piacciono i gatti? TikTok lo sa, e in base a ciò sa che li stai cercando, quindi il suo algoritmo ti mostrerà più gatti. Evviva gatti! Ma la stessa identica formula si applica a contenuti potenzialmente dannosi. Soffri di anoressia? TikTok lo sa, quindi ecco un sacco di video che potrebbero peggiorare la situazione. Prego!”. Uno dei nodi centrali della questione è che spesso è impossibile determinare per quale ragione l’algoritmo ritiene che ti interessi qualcosa in particolare, e le compagnie tech sono notoriamente opache rispetto al loro funzionamento.

I timidi passi avanti che le piattaforme pur stanno facendo, allora, stanno piuttosto nel contrastare i contenuti nocivi con risorse e informazioni utili – come già avveniva nel caso di problemi di abuso di sostanze o ideazione del suicidio (seppur sollevando questioni etiche). Pinterest e Instagram hanno annunciato nuovi sistemi per aiutare gli utenti che cercano o condividono contenuti preoccupanti relativi a disturbi alimentari e immagine corporea. Cercando termini come “pro-ana” su Instagram, ad esempio, l’app risponde con una schermata che ricorda come ricerche simili spesso incoraggiano comportamenti che possono causare dolore o condurre alla morte. “Se stai attraversando un momento difficile, ci piacerebbe aiutarti”, si legge sopra al pulsante “Ricevi assistenza”.

TikTok ha recentemente implementato nuove funzionalità che forniscono risorse e supporto a chi ne ha bisogno. Cercando termini problematici, la compagnia ora affianca non soltanto il numero di telefono di associazioni che si occupano del tema – in Italia le onlus Never Give Up e Disturbi alimentari online – ma anche una serie di consigli sostenuti dalla scienza su come affrontare un disturbo alimentare e supportare amici che lottano contro un’immagine nociva del proprio corpo.

Secondo la professoressa Gerrard, però, “è come mettere un cerotto su una ferita da proiettile”. “Queste piccole correzioni spesso non fanno abbastanza per aiutare le persone la cui unica risorsa per la salute mentale molte volte sono i social media. La base di utenti adolescenti di TikTok è più propensa a sperimentare un disturbo alimentare, il che significa che la piattaforma potrebbe cogliere questa opportunità per diventare uno spazio per un aiuto e un supporto veramente trasformativi”.

Nell’attesa, una piccola forma di resistenza personale è quella di unirsi ai ranghi di chi, dal basso, cerca già di contrastare i meccanismi più tossici legati all’immagine di sé sui social. “Invece di alterare le tue foto per presentare una versione non realistica della tua vita, condividi il vero te non filtrato, con curve e tutto il resto. Pubblica messaggi motivazionali sull’accettazione e l’incoraggiamento di un’immagine positiva di te stesso. Unisciti a uno dei tanti gruppi di supporto sui social media che supportano le persone alle prese con disturbi legati al cibo o che contrastano il cyberbullismo”, scrive la psicologa Jaclyn Lopez Witmer. “In un mondo digitale in rapida evoluzione, ci saranno sempre nuovi modi per fare la differenza”.

