Canale di Suez bloccato anche su Flight Simulator

29 March 2021 – 10:26

Qualcuno ha pensato di rendere l’esperienza di volo in Flight Simulator più realistica con una mod: la nave Ever Given blocca il canale di Suez.

