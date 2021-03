OneWeb lancia altri 36 satelliti per Internet

28 Marzo 2021 – 10:49

OneWeb ha lanciato in orbita altri 36 satelliti con il razzo Soyuz 2.1b, portando il numero a 146 (la prima fase prevede il lancio di 648 satelliti).

The post OneWeb lancia altri 36 satelliti per Internet appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico