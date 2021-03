Gli attivisti del futuro si fanno sentire su TikTok

28 Marzo 2021 – 12:14

Se non bastassero i numeri a far capire la popolarità di TikTok fra i teenager italiani (8 milioni di utenti, +400% di iscritti in un anno), si può osservare quanto oggi sia diffusa fra gli adolescenti l’usanza di filmarsi con lo smartphone anche quando si è all’aperto. Le probabilità di vedere uno o una teenager fare delle strane mosse con il corpo e le mani oppure tentare una coreografia di danza sono alte, dato che questo è il tipo di materiale che viene postato su TikTok in continuazione. Ma questa app non ha solo diminuito la timidezza fra i giovanissimi, perché andando a esplorare fra i milioni di video caricati si scovano trend politici e attivismo sociale. Così, se si vuole prendere questo social come cartina di tornasole degli interessi della generazione Z (d’altronde quasi la metà dei giovani italiani, il 48%, ha effettuato almeno un accesso su TikTok), è doveroso tenere conto anche dei contenuti meno conosciuti.

Lotta alla crisi climatica

Tutto ha inizio con Greta Thunberg: prima che arrivasse a litigare con Donald Trump e diventasse l’icona del movimento contro i cambiamenti climatici, ad agosto 2018 la giovane aveva protestato da sola con un cartello davanti al Parlamento svedese. Il sit-in è andato avanti per settimane prima che Greta diventasse famosa su Instagram e Twitter. Il suo esempio ha aperto le porte all’attivismo da social che oggi è arrivato su TikTok. Basta fare una ricerca con l’hashtag climate change sulla piattaforma per trovare numerosi video di successo dedicati all’ambiente: ci sono canzoni rap sugli incendi (“stiamo uccidendo la Terra ma nessuno ci crede perchè siamo giovani”, 6 milioni di visualizzazioni), nonché ballate degli eboys (gli idoli dell’app adorati dalle ragazze) che arrivano sulla pagina For You, la più visitata di TikTok, grazie a testi sulla natura e sul riscaldamento globale.

Gli account di influencer ambientalisti prendono il volo: l’utente Shelbizleee in un video visto da quasi un milione di persone se la prende con il supermercato Target perché le scatole usate per le spedizioni sono troppo vuote e colme di plastica. Philthefixer ha trovato un seguito grazie a tutorial sul riciclo o su come dare vita a un giardino casalingo (ma fra i suoi video più visti, 21mila visualizzazioni, ce n’è uno in cui se la prende con i politici al grido di “Eat the rich”). EcoTok è il collettivo di giovanissimi che propone filmati su tematiche riguardanti la salute del pianeta e ha lanciato l’hashtag #ecounited: lì sono raccolti tantissimi filmati che, fra un meme e uno screenshot di dati scientifici ufficiali, accusano i politici per il riscaldamento globale.

Eco globale

A differenza è che oggi i social come TikTok accrescono il bacino di ricezione riguardo i motivi delle proteste. “Sebbene la generazione Z non sia il primo gruppo a impiegare tattiche rumorose e impertinenti, sembra che lo facciano in numero maggiore”, ha scritto il New York Times in un articolo dedicato agli attivisti di TikTok. Al centro dell’inchiesta vi sono alcuni giovani attivisti americani per il diritto all’aborto che di recente, dopo aver lanciato campagne su TikTok, hanno organizzato delle manifestazioni.

Nei video, rintracciabili seguendo l’hashtag clinic defender, si vedono i ragazzi coprire le grida dei gruppi anti-aborto che offendono le donne che entrano negli istituti medici. “Trattiamo questi manifestanti come se fossero uno scherzo“, ha detto uno dei tiktoker al centro del recente trend. Fra di loro si è fatta notare Alex the feminist, in prima linea davanti all’entrata delle cliniche per l’aborto americane Planned Parenthood.

Il movimento Black Lives Matter contro il razzismo genera ancora dibattito e contenuti su TikTok, a differenza dei media tradizionali dove è scomparso a scapito di argomenti più urgenti. Account di successo come Originaldon (3 milioni di followers) e Rubasworld (un milione e mezzo) continuano a postare contenuti in cui si parla dei diritti degli afroamericani e delle marce organizzate nelle città.

E non mancano compilation di teenager arrabbiati contro chi non indossa la mascherina: Sneerix ha un video da 2,5 milioni di like he invita a mettere la protezione sul viso seguendo il trend #wearamask. La perseveranza degli utenti a postare video su tali argomenti fa sì che le clip appaiano spesso nella pagina For You, mantenendo i topic socialmente utili al centro dell’attenzione.

In Italia l’attivismo fra i giovani iscritti sembra ancora ridotto, ma il successo dei cortei pro-ambiente Fridays For Future dimostra che i teenager italiani hanno voglia di farsi sentire. E sulla scia dei coetanei americani, è probabile che la loro iniziazione politica avvenga anche su TikTok fra un balletto e l’altro.

Fonte: Wired