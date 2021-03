Fairphone 2: smartphone sostenibile con Android 9

28 Marzo 2021 – 10:49

Il Fairphone 2 è lo smartphone Android più longevo, in quanto ha ricevuto Android 9 Pie a distanza di oltre 5 anni dal debutto (dicembre 2015)

