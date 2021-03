Exchange Server: gli attacchi ransomware continuano

28 Marzo 2021 – 13:49

Secondo le rilevazioni di Microsoft, oltre il 92% dei server Exchange sono protetti, ma gli attacchi continuano ancora, soprattutto tramite ransomware.

The post Exchange Server: gli attacchi ransomware continuano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico