Cyber Security 4 Kids, l’educazione alla sicurezza per nativi digitali e adulti

28 Marzo 2021 – 12:14

Per le imprese, grandi, medie o piccole, è sicuramente un tema di grande rilevanza, ma l’attenzione sulla cybersecurity è in crescita anche per cittadini e famiglie, complice il 2020, un’annata dove è aumentato il tempo speso online tra le quattro mura. E non solo per diletto: milioni di adulti hanno lavorato da remoto, con dispositivi personali e reti domestiche; le riunioni dell’ufficio si sono spostate sulle piattaforme di collaborazione e anche la didattica dei figli avviene online, diventando, come moltre altre attività, suscettibile di attacchi.

Maturare consapevolezza sulle possibilità di difendere dispositivi, reti e dati da incursioni dannose è quindi cruciale, anche per i non addetti ai lavori, soprattutto guardando ai prossimi anni, quando la diffusione del 5G ci vedrà alle prese con un mondo ancora più connesso e dove alcune tecnologie (ad esempio, l’internet of things) sprigioneranno davvero tutto il loro potenziale.

Non solo i grandi ma anche i piccoli, come sembra suggerire talvolta la cronaca, hanno bisogno di maturare consapevolezza sul tema della cybersicurezza, nell’ambito della costruzione di una più ampia cultura digitale. Con questo obiettivo Eniscuola ha lanciato, qualche tempo fa, il progetto Cyber Security 4 Kids per sensibilizzare i bambini ma anche gli adulti che li accompagnano nella vita quotidana, genitori e insegnanti, sul tema della sicurezza informatica. I contenuti di Cyber Security 4 Kids rappresentano delle vere e proprie lezioni a misura di nativi digitali, articolate su macro temi come smartphone e tablet, dati personali, social network, youtube, applicazioni. Le videolezioni propongono informazioni ma anche suggerimenti e dritte, soprattutto in quei casi dove un utilizzo scorretto di strumenti (chat, link) o un’inadeguata tutela di informazioni (dati personali, materiali fotografici e video) possono produrre danni.

Ma anche gli adulti, per guidare al meglio i più giovani, devono aggiornarsi e restare al passo: difficile agire correttamente senza essere informati sufficientemente sugli strumenti del momento e sui rischi che comportano. Oltre all’educazione digitale per i figli, agli adulti spetta attivarsi per difendere o proteggere il proprio cyber spazio dai possibili attacchi informatici, ragionando sui comportamenti, sugli strumenti, sulle precauzioni (in particolare quelle da adottare quando gli strumenti utilizzati sono in condivisione, come è possibile fare in alcuni casi con il parental control).

I workshop e il decalogo per gli adulti di Cyber Security 4 Kids sono quindi strumenti divulgativi per favorire attenzione, conoscenza e confronto, declinati per il target di riferimento.

Il progetto di Eniscuola inoltre include anche approfondimenti dedicati ai docenti della scuola primaria, con corsi ad hoc tenuti da esperti dell’azienda, a cui è possibile iscriversi online. Il corso sulla cybersecurity promosso da Eniscuola per i maestri digitali, oltre all’esplorazione del concetto di sicurezza informatica e delle prassi connesse, propone un approfondimento sul mondo digitale in cui i bambini stessi vivono, non sempre noto agli adulti. Perché, quando si tratta di sicurezza, better safe than sorry.



Fonte: Wired