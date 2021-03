Huawei MateBook 14: sconto di primavera su Amazon

27 March 2021 – 12:30

L’ottimo Huawei MateBook 14 con schermo da 14 pollici, processore AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è disponibile su Amazon a 799,00 euro.

The post Huawei MateBook 14: sconto di primavera su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico