APC Back-UPS BX700: PC sempre acceso con 75 euro

27 Marzo 2021 – 16:49

Il Back-UPS BX700 di APC (700 VA – 390 W) con quattro prese IEC-C13 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 74,99 euro (sconto del 25%).

