Amazon Innovation Award: focus sulla sostenibilità

27 March 2021 – 13:00

Prende il via la quinta edizione del concorso Amazon Innovation Award ideato dal gruppo in collaborazione con alcune delle più importanti realtà accademiche del nostro paese. Quest’anno, insieme a Politecnico di Milano e Università di Roma Tor Vergata, c’è anche il Politecnico di Bari. La sfida proposta ai partecipanti verte sulla sostenibilità. Amazon Innovation Award, […]

